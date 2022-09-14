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ВСУ за неделю освободили около 388 населенных пунктов в Харьковской области

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И это не итоговые данные

ВСУ за неделю освободили около 388 населенных пунктов в Харьковской области

facebook.com/ganna.maliar

Новина українською

На Харьковщине уже освобождено около 388 населенных пунктов.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Об освобожденных территориях на Харьковщине - цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике. Кроме того, освободившиеся территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проводимые стабилизационные мероприятия, а следовательно – различаться.

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Итак, с 6 сентября в Харьковской области освобождены:

около 8500 кв. км;

около 388 населенных пунктов;

около 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В то же время Маляр напомнила, что в настоящее время в Украине 2500 км линия фронта. Из них 1300 км – активные боевые действия.

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В статье: война с Россией Анна Маляр
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