Зеленский: Страна-террорист ракетными ударами по гидротехническим сооружениям попыталась затопить Кривой Рог
Россия нанесла ракетные удары по гидротехническим сооружениям
facebook.com/zelenskiy.official
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по гидротехническим сооружениям и пытались затопить Кривой Рог.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Страна-террорист и дальше воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", - отметил Зеленский.
"Сможет ли это нас сломить? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Бесспорно, да", - подчеркнул президент.
Также в соцсетях появилось видео с места "прилета" в Кривом Роге – повреждена плотина на Карачуновском водохранилище, из-за чего повысился уровень воды в реке Ингулец.
Ранее в Офисе президента сообщали, что
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