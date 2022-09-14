Зеленский: Страна-террорист ракетными ударами по гидротехническим сооружениям попыталась затопить Кривой Рог

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по гидротехническим сооружениям и пытались затопить Кривой Рог.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Страна-террорист и дальше воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", - отметил Зеленский.

"Сможет ли это нас сломить? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Бесспорно, да", - подчеркнул президент.

Также в соцсетях появилось видео с места "прилета" в Кривом Роге – повреждена плотина на Карачуновском водохранилище, из-за чего повысился уровень воды в реке Ингулец.