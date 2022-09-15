Зеленский попал в ДТП. В кортеж врезался легковой автомобиль

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 14 сентября, попал в ДТП. С его машиной и авто сопровождения столкнулся легковик.

Об этом проинформировал у себя в Facebook пресс-секретарь гаранта Сергей Никифоров.

Он также добавил, что врачи обследовали Зеленского и никаких серьезных повреждений не обнаружили. Водителя легковика уже отправили в больницу; полиция выясняет детали происшествия.

Похоже, именно из-за этого инцидента Зеленский затянул с традиционным обращением к украинцам, которые ежедневно публикует у себя в соцсетях с начала российского вторжения.

Напомним, ранее 14 сентября Президент посетил недавно освобожденный от оккупантов Изюм.