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Зеленский попал в ДТП. В кортеж врезался легковой автомобиль

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Жизни Президента ничего не угрожает

Зеленский попал в ДТП. В кортеж врезался легковой автомобиль

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 14 сентября, попал в ДТП. С его машиной и авто сопровождения столкнулся легковик.

Об этом проинформировал у себя в Facebook пресс-секретарь гаранта Сергей Никифоров.

Он также добавил, что врачи обследовали Зеленского и никаких серьезных повреждений не обнаружили. Водителя легковика уже отправили в больницу; полиция выясняет детали происшествия.

Похоже, именно из-за этого инцидента Зеленский затянул с традиционным обращением к украинцам, которые ежедневно публикует у себя в соцсетях с начала российского вторжения.

Напомним, ранее 14 сентября Президент посетил недавно освобожденный от оккупантов Изюм.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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