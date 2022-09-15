14 сентября на юге ВСУ уничтожили российский бомбардировщик и более 30 единиц другой техники
Плюс склады
Ministry of Defence
Оперативное командование "Юг" сообщило, что на юге Украины за сутки ВСУ уничтожили 33 орка и более 30 единиц техники. Всего за сутки украинские защитники уничтожили: 11 танков; 5 гаубиц Мста-Б; самоходную артиллерийскую установку Гвоздика; 13 единиц автомобильной бронетехники; 2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.
Также сообщается, что украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по противнику в районе Чкалового – был уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.
Ракетно-артиллерийские войска ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанках, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комышанах.
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