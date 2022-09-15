Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, Харьков, Запорожье и Николаевскую область

"Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и подвергались новым обстрелам". Именно так начал свое обращение к гражданам председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В Кривом Роге укротили воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города. По уточненным данным, били россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер". Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу.

Подтоплены 112 частных домов. Люди эвакуированы. Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской громаде без воды почти 5000 человек. Восстановительные работы продолжаются. Никопольский район враг обстрелял 5 раз в ночь. Без пострадавших. В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач. Без света более 700 семей. Энергетики чинят.

Никополь россияне накрывали огнем 4 раза. Атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Повреждено около 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия.

оккупанты ударили по Запорожью. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города. Известно, что в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание. По предварительной информации, пострадавших нет.

оккупационные войска ударили по Киевскому району Харькова. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. По его данным, предварительно без жертв и разрушений.

Также ночью враг не давал покоя Николаевщине: