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Добавились четыре сбитых самолета. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За сутки уничтожены еще 200 оккупантов

Добавились четыре сбитых самолета. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника, начиная с 24 февраля.

За среду 14 сентября было уничтожено еще 200 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 53850 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 2193 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 4682 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 1295 (+5) ед,
  • РСЗО - 311 (+0) ед,
  • средства ПВО - 167 (+0) ед,
  • самолетов - 250 (+4) ед,
  • вертолетов - 215 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
  • крылатые ракеты – 233 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21) ед,
  • специальная техника – 120 (+0).

Наибольшие потери россияне понесли на Криворожском и Николаевском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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