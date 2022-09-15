Добавились четыре сбитых самолета. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За сутки уничтожены еще 200 оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника, начиная с 24 февраля.
За среду 14 сентября было уничтожено еще 200 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 53850 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 2193 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 4682 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 1295 (+5) ед,
- РСЗО - 311 (+0) ед,
- средства ПВО - 167 (+0) ед,
- самолетов - 250 (+4) ед,
- вертолетов - 215 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
- крылатые ракеты – 233 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21) ед,
- специальная техника – 120 (+0).
Наибольшие потери россияне понесли на Криворожском и Николаевском направлениях.
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