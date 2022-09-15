В Сенате США подали законопроект о признании россии государством-спонсором терроризма
Радикальный, но необходимый шаг?
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Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм представили в Сенате США законопроект о признании российской федерации страной-спонсором терроризма.
Блюменталь напомнил о многочисленных убийствах мирных украинцев и других проявлениях жестокости со стороны россии. Он считает, что принятие законопроекта сейчас "как никогда актуально". В свою очередь, Грэм считает, что принятие законопроекта станет убедительным свидетельством поддержки США Киеву и другим союзникам США.
Напомним, 28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить россию государством-спонсором терроризма. Ранее в оркостане заявили, что если Вашингтон признает рф страной-спонсором терроризма, то кремль признает такой шаг "точкой невозврата" в российско-американских отношениях.
В американский список государств-спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.
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