Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм представили в Сенате США законопроект о признании российской федерации страной-спонсором терроризма.

Блюменталь напомнил о многочисленных убийствах мирных украинцев и других проявлениях жестокости со стороны россии. Он считает, что принятие законопроекта сейчас "как никогда актуально". В свою очередь, Грэм считает, что принятие законопроекта станет убедительным свидетельством поддержки США Киеву и другим союзникам США.

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Напомним, 28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить россию государством-спонсором терроризма. Ранее в оркостане заявили, что если Вашингтон признает рф страной-спонсором терроризма, то кремль признает такой шаг "точкой невозврата" в российско-американских отношениях.

В американский список государств-спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.