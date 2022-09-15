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"Похоронят на аллеях героев". Как "повар путина" пригожин вербует заключенных из рф на войну с Украиной

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"Похоронят на аллеях героев". Как "повар путина" пригожин вербует заключенных из рф на войну с Украиной

россми

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Журналист Саймон Островский опубликовал видео, на котором приближенный к путину российский олигарх евгений пригожин вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины.

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пригожин лично призывает "зеков" вступить в его ЧВК "Вагнер", обещая амнистию, а погибшим – "похороны на аллее героев".

"У меня есть в самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать... После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование... Тела погибших ввозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где она есть. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами – остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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