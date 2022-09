"Похоронят на аллеях героев". Как "повар путина" пригожин вербует заключенных из рф на войну с Украиной

Журналист Саймон Островский опубликовал видео, на котором приближенный к путину российский олигарх евгений пригожин вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины.

пригожин лично призывает "зеков" вступить в его ЧВК "Вагнер", обещая амнистию, а погибшим – "похороны на аллее героев".

“Putin’s Chef” Prigozhin recruiting mercenaries for the war in Ukraine in a prison. “In 1/2 a year you go home with a pardon… there’s no way you end up back in prison. Those who arrive on the first day and don’t like where they’ve ended up are considered deserters and get shot.” pic.twitter.com/9blK0ge3W3