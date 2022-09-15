"Похоронят на аллеях героев". Как "повар путина" пригожин вербует заключенных из рф на войну с Украиной
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Журналист Саймон Островский опубликовал видео, на котором приближенный к путину российский олигарх евгений пригожин вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины.
пригожин лично призывает "зеков" вступить в его ЧВК "Вагнер", обещая амнистию, а погибшим – "похороны на аллее героев".
"У меня есть в самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать... После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование... Тела погибших ввозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где она есть. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами – остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких".
“Putin’s Chef” Prigozhin recruiting mercenaries for the war in Ukraine in a prison. “In 1/2 a year you go home with a pardon… there’s no way you end up back in prison. Those who arrive on the first day and don’t like where they’ve ended up are considered deserters and get shot.” pic.twitter.com/9blK0ge3W3— Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) September 14, 2022
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