"Похоронят на аллеях героев". Как "повар путина" пригожин вербует заключенных из рф на войну с Украиной

Журналист Саймон Островский опубликовал видео, на котором приближенный к путину российский олигарх евгений пригожин вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины.

пригожин лично призывает "зеков" вступить в его ЧВК "Вагнер", обещая амнистию, а погибшим – "похороны на аллее героев".

"У меня есть в самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать... После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование... Тела погибших ввозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где она есть. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами – остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких".