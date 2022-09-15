ВСУ ликвидировали российского подполковника, его повысили за неделю до смерти

Российские СМИ сообщили о смерти в Украине 37-летнего подполковника Дмитрия Кочеткова, который был командиром мотострелкового батальона армии рф.

Кочетков был родом из города Усть-Илимска Иркутской области. В некрологе российские пропагандисты указывают, что в Украину он поехал "исполнять воинский долг" как командир первого мотострелкового батальона 70-го гвардейского полка сухопутных войск ВС РФ.

Примечательно, что званием подполковника захватчик получил 2 сентября 2022, а уже 9 сентября ВСУ его "денацифицировали".

Заметим, что с момента полномасштабного вторжения 24 февраля, по данным Генштаба ВСУ, убито около 54 тысяч солдат армии рф.