ВСУ ликвидировали российского подполковника, его повысили за неделю до смерти
Командовал батальоном
Российские СМИ сообщили о смерти в Украине 37-летнего подполковника Дмитрия Кочеткова, который был командиром мотострелкового батальона армии рф.
Кочетков был родом из города Усть-Илимска Иркутской области. В некрологе российские пропагандисты указывают, что в Украину он поехал "исполнять воинский долг" как командир первого мотострелкового батальона 70-го гвардейского полка сухопутных войск ВС РФ.
Примечательно, что званием подполковника захватчик получил 2 сентября 2022, а уже 9 сентября ВСУ его "денацифицировали".
Заметим, что с момента полномасштабного вторжения 24 февраля, по данным Генштаба ВСУ, убито около 54 тысяч солдат армии рф.
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