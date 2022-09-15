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ВСУ ликвидировали российского подполковника, его повысили за неделю до смерти

Общие новости
(3 голосов)

Командовал батальоном

ВСУ ликвидировали российского подполковника, его повысили за неделю до смерти

Новина українською

Российские СМИ сообщили о смерти в Украине 37-летнего подполковника Дмитрия Кочеткова, который был командиром мотострелкового батальона армии рф.

Кочетков был родом из города Усть-Илимска Иркутской области. В некрологе российские пропагандисты указывают, что в Украину он поехал "исполнять воинский долг" как командир первого мотострелкового батальона 70-го гвардейского полка сухопутных войск ВС РФ.

Примечательно, что званием подполковника захватчик получил 2 сентября 2022, а уже 9 сентября ВСУ его "денацифицировали".

Заметим, что с момента полномасштабного вторжения 24 февраля, по данным Генштаба ВСУ, убито около 54 тысяч солдат армии рф.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Obozrevatel.com

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Комментарии (2)
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Sins (Кропивницкий)
15.09.2022 в 11:49
Яка сумна новина!!!
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2022 в 10:52
они приехали за смертью --думайте о семьях кому нужны ваши медальки
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