Как Черноморец Москву на колени ставил

В биографии каждого клуба есть не только награды, призы и титулы, завоеванные на футбольных полях за многие годы. Хватает и всевозможных достижений, в том числе и неофициальных. Об одном из них до сих пор вспоминают в Одессе – городе, где многое преподносится с юмором. Именно так было в 1978-м году, когда летом, в разгар чемпионата СССР, "Черноморец" нарекли… "чемпионом Москвы". Впрочем, обо всем по порядку.

ВСПОМИНАЯ БРОНЗОВЫЙ 1974-Й…

В том сезоне одесская команда выглядела настолько уверенно, что вполне могла повторить успех 1974-го, когда впервые в союзной истории завоевала бронзовые медали. На протяжении почти пяти месяцев – с третьей декады мая до середины октября (!) "Черноморец" находился в лидирующей группе, располагаясь то на 4-й, то на 3-й и даже на 2-й строчке в турнирной таблице. Лишь за пять туров до финиша, после сверхлимитной ничьей (в том сезоне очки начислялись за первые 8 ничьих, после чего превысившие установленный лимит команды получали за мирный исход "баранку" - прим. авт.) в гостях с московским "Спартаком", одесская команда сбавила обороты. Это привело к ряду поражений, что вылилось в итоговое 7-е место.

"Черноморец" 1978-го года

Тем не менее, из того сезона было что выделить. Болельщики со стажем до сих пор вспоминают, как в пяти встречах первого круга с московскими командами – "Спартаком", "Торпедо", "Динамо", "Локомотивом" и ЦСКА одесситы показали впечатляющий результат, одержав в каждой из них победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 14:4! Далеко не каждому в союзном футболе такое удавалось…

- В ту пору одна из московских газет по итогам сезона определяла "чемпиона Москвы" - команду, которая сумела набрать наибольшую сумму очков во встречах между собой, - вспоминает многолетний каитан одесского "Черноморца" Вячеслав Лещук. – Получилось, что в ходе первой половины сезона-1978 мы как бы невольно вклинились в этот спор и обыграли их всех. Вот нас в шутку и окрестили "чемпионом Москвы". Хотя я бы не стал переоценивать этот факт, ведь футбол есть футбол – в нем возможно все, что угодно. Так уж сложилось, что выиграли все пять матчей у московских команд.

"АРГЕНТИНСКАЯ" ДЕМОКРАТИЯ "МОРЯКОВ"

Что интересно: три из пяти упомянутых победных матчей с представителями Москвы одесситы сыграли в отсутствие старшего тренера команды Анатолия Зубрицкого, который в составе советской делегации находился в Аргентине на чемпионате мира.

Один из представителей тренерского штаба "Черноморца" Виктор Зубков хорошо помнит те времена. Тогд он только начинал свою тренерскую деятельность, так как незадолго до этого закончил обучение в ВШТ в Москве. В тот год Зубрицкий поручил ему заниматься с дублирующим составом, в котором играли такие футболисты, как Игорь Беланов, Юрий Горячев, Сергей Цыганков, Сергей Грозов.

- В том сезоне я выполнял роль старшего тренера по воспитательной работе, и во время поездки Зубрицкого в Аргентину вся ответственность лежала на мне, - рассказывает Виктор Зубков. - Мы с Виктором Прокопенко работали как одно целое, никаких проблем не было. Если бы что-то по части нашей совместной работы было не так, отвечать пришлось бы мне. К счастью, разработанная во время отсутствия Анатолия Федоровича (Зубрицкого - прим. авт.) тактика принесла плоды – "Черноморец" ни разу не проиграл, при этом набрав максимум очков в играх с московскими "Торпедо", "Динамо" и "Локомотивом". На том отрезке у нашей команды был небывалый подъем. Причину вижу в том, что Зубрицкий был авторитарным тренером, а тут временно руководить стали молодые специалисты, которые еще недавно играли со многими футболистами бок-о-бок в "Черноморце". При нас игроки ощутили демократию, мы даже состав на игру вместе определяли. Я все время предлагал сделать так: каждому члену команды нужно было анонимно написать на бумажке свой вариант состава. И вдруг в нем появились футболисты, которые не играли у Зубрицкого. Выбор наш тренерский штаб делал по итогам определения состава с привлечением наиболее опытных членов коллектива - Погорелова, Шевченко и Нечаева. Таким вот демократичным образом мы решали все вопросы.

Виктор Зубков (слева) и Анатолий Шепель (справа)

ЛЕТО С МОСКОВСКИМ АКЦЕНТОМ

Для Юрия Роменского, который в 1978-м занял пост номер один в "Черноморце", тот сезон был знаковым. Его надежная игра вселяла уверенность в партнеров, что во многом и предопределило длившуюся более четырех месяцев турнирную прыть "моряков".

- В первом матче, со "Спартаком", который был сыгран в апреле в Одессе и завершился победой 2:1, я не участвовал, - воскрешает в памяти события того чемпионата Юрий Роменский. – Стартовые два поединка, в том числе со спартаковцами, в воротах отыграл Иван Жекю. Я же на тот момент не был готов, так как восстанавливался после перенесенной в конце 1977 года операции на колене. Во всех остальных встречах чемпионата с московскими командами я играл. В ходе первого круга был период, когда "Черноморец" соперничал с москвичами на протяжении четырех туров кряду! Сначала мы выиграли дома у "Торпедо" - 2:1, затем в Москве поочередно победили "Динамо" и "Локомотив" - соотвественно 3:2 и 3:0, а после этого разгромили в Одессе ЦСКА – 4:0! Тренировавшие команду во время отсутствия Анатолия Зубрицкого двое его помощников – Виктор Зубков и Виктор Прокопенко к возвращению старшего тренера из Аргентины сохранили "Черноморцу" место в лидируюшей тройке. Мы занимали и вторую строчку, а однажды шли и на первом!

"НАУЧНОЕ" ЗАСТОЛЬЕ С ЛОБАНОВСКИМ И БАЗИЛЕВИЧЕМ

Отстутсвие старшего тренера не сказалось на выступлениях "Черноморца" негативно. Зубков и Прокопенко использовали в тренировочном процессе свою методику, и она оказалась эффективной.

- Помнится, когда Зубрицкий вернулся из чемпионата мира, то спросил: "Почему вы не выполнили мой план?", - продолжает Виктор Зубков. - Я ответил: "В нем были двухразовые тренировки". Мы же перешли на одноразовые, так как приближался экватор чемпионата и проводить по две тренировки каждый день, на наш взгляд, было нецелесообразно. Методы Зубрицкого предусматривали высокие нагрузки, мы же с Прокопенко сделали акцент на восстановительные мероприятия - возили ребят на море, использовали сауну. Причиной всплеска в игре "Черноморца" во многом был наш научный подход к тренировочному процессу. Вместе с Виктором Прокопенко годом ранее мы учились в Высшей школе тренеров, где получили хорошие знания. И где бы я затем ни работал - везде был успех. Так вот, как-то оказавшись наедине с Зубрицким я ему сказал откровенно: "Анатолий Федорович, я бы на вашем месте после возвращения из Аргентины сказал бы команде: "Ребята, продолжайте в таком же режиме и дальше!".

- Научными секретами с коллегами по тренерскому цеху делились?

- От тренерской деятельности, построенной на научной основе, я получал удовольствие. И если кто-то этой темой интересовался, мог поделиться. Помню, как-то пересеклись мы с Валерием Лобановским и Олегом Базилевичем в Сочи. Сидим в номере гостиницы "Жемчужина" в их теплой компании, они мне наливают, а Лобановский и спрашивает: "А что там наука говорит?". Приходилось рассказывать, что и как. Я ему уже тогда сказал: "Валерий Васильевич, вы идете против природы - ваши нагрузки не поддаются адаптации". Время показало, как огромные нагрузки впоследствии сказались на организме футболистов. Кто-то подорвал здоровье, а многих уже с нами нет... Хорошо, что Лобановский вовремя перестроился, сказав: "Все команды не перебегаешь".

МЕТОДИКА ЗУБКОВА И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ ПРОКОПЕНКО

Живущий ныне в Канаде любимец одесских болельщиков Василий Ищак с улыбкой вспоминает сезон-1978. И это несмотря на травмы, которые в те годы то и дело вносили коррективы в ритм его карьеры. По его мнению, "Черноморец" тогда был способен обыграть не только московские команды, а любого соперника по высшей лиге.

- Если говорить о тандеме Зубков – Прокопенко, который занимался тренировочным процессом в отсутствие Зубрицкого, то первый из них в ту пору был намного сильнее своего коллеги, - рассказывает Василий Ищак. – Как тренер Виктор Зубков котировался больше, чем Виктор Прокопенко. Он изучал разные методики, проводил нестандартные тренировки. Это уже потом поддерживавший дружеские отношения с влиятельными людьми высокого ранга коммуникабельный и компанейский Прокопенко постепенно набирался опыта и впоследствии достиг серьезных результатов в тренерском деле.

Cезон-1978 был одним из самых запоминающихся в профессиональной карьере двоих "моряков" - Юрия Роменского и Вячеслава Лещука. Их действия были настолько надежными и эффективными, что по итогам чемпионата авторитетные специалисты включили их в список 33-х лучших футболистов СССР. Для команды, которая заняла место в середине турнирной таблицы, сразу двое представителей в столь почетном перечне считалось солидным показателем. Не случайно в том же году Роменский был вызван в сборную СССР, а по окончании сезона получил приглашение от киевского "Динамо".

Вячеслав Лещук (слева) и Василий Ищак (справа)

БЛУЖДАЮЩИЙ ФОРВАРД, ПОХОЖИЙ НА МЮЛЛЕРА

Руководимая Валерием Лобановским киевская команда, в рядах которой были собраны звезды высокого уровня, еще раньше заполучила другого футболиста из "Черноморца" - нападающего Анатолия Шепеля. Было это пятью годами ранее, когда в чемпионате СССР среди команд первой лиги 1973 года форвард одесситов наколотил в ворота соперников ни много ни мало 38 (!) мячей (лишь спустя шесть лет его рекорд побил Степан Юрчишин из львовских "Карпат", достигший отметки в 42 гола – прим. авт.). Его игру многие специалисты сравнивали с блиставшим в ту пору другим "охотником за голами" - немцем Гердом Мюллером, а авторитетный комментатор Николай Озеров даже назвал Шепеля лучшим футболистом Советского Союза! Приходилось слышать, что Лобановский принял все условия новичка, причем они были выполнены в день его приезда.

Перейдя в киевское "Динамо", Анатолий Шепель не смог там закрепиться и полтора следующих сезона провел в "Динамо" московском. Но летом 1976-го, возвращаясь с этой командой из Испании через родной Киев, попросил тренера проведать жившую там больную супругу. Тот разрешил, после чего Шепель в Москву вернулся лишь спустя… полтора месяца. Осенью команда выразила ему недоверие, отправив в СТК Федерации футбола СССР заявление о его годичной дисквалификации. После этого нападающий долгое время находился на обочине футбола. Опубликованный же в 1977 году в "Комсомольской правде" фельетон "Блуждающий форвард" бросил серьезную тень на Анатолия Шепеля, на выручку которому спустя почти восемь месяцев пришел уже знакомый "Черноморец".

Весной 1978-го в футбольной Одессе то и дело говорили об этом игроке, помня его весомый бомбардирский вклад в первой лиге. Слухи о Шепеле, который долгое время не играл из-за дисквалификации, оказались правдой – он действительно вернулся в "Черноморец". Пропустив четыре стартовых матча чемпионата, этот футболист от игры к игре обретал утраченные за время долгого простоя кондиции. В том сезоне некогда грозный форвард довольствовался всего 6 мячами, три из которых он забил московским командам. Интересно, что все они пришлись как раз на игры первого круга.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ШЕПЕЛЬ

Первым представителем Москвы среди соперников "Черноморца" в том чемпионате стал вернувшийся в элиту после годичного отсутствия "Спартак". Во 2-м туре "моряки" принимали команду Константина Бескова в Одессе и сумели взять верх со счетом 2:1. В том матче в составе спартаковцев играл их будущий наставник Олег Романцев, который вместе со своими партнерами по обороне не смог сдержать натиск хозяев. Героем той встречи стал один из любимцев одесских болельщиков Владимир Устимчик, забивший по голу в каждом из таймов. Лишь за две минуты до финального свистка спартаковцу Георгию Ярцеву удалось "размочить" счет. Два очка, добытые в этом матче, стали почином для "Черноморца" в дуэлях с московскими командами.

Владимир Устимчук принимает поздравления от Виталия Шевченко

Второй поединок с коллективом из столицы россии был сыгран лишь спустя два месяца, в рамках 11-го тура. Приехавшее в Одессу в начале лета "Торпедо" спустя сутки покинуло город несолоно хлебавши. Пасмурная погода, при которой проходила игра на Центральном стадионе ЧМП, такой же след оставила и в настроении гостей после финального свистка. Они проиграли - 1:2. Одесские болельщики в тот день получили приятный подарок, испытав ностальгию по 1973-му году – первый после своего возвращения в "Черноморец" мяч забил Анатолий Шепель. Объявление диктором по стадиону фамилии автора гола вызвало оживление на трибунах, соскучившихся по игре радовавшего их пятью годами ранее бомбардира. К сожалению, в разгар первого тайма матча с "Торпедо" получил травму ключевой игрок "моряков" – Василий Ищак. По этой причине в первом круге он пропустил два матча с московскими командами – "Динамо" и "Локомотивом". Именно они продолжили серию из четырех встреч кряду с представителями Москвы.

Анатолий Шепель

КОСА И АВТОГЕН ОКАЗАЛИСЬ НЕ У ДЕЛ

Во второй половине июня располагавшемуся на четвертой строчке в таблице "Черноморцу" предстояло сыграть дважды в российской столице. С разницей в неделю в рамках 12-го и 13-го туров он встретился сначала с динамовцами, а затем с железнодорожниками. Начало поединка с "Динамо" выдалось лихим: уже к седьмой минуте команды обменялись голами. Высокорослые защитники москвичей Сергей Никулин и Александр Новиков, у которых были прозвища Коса и Автоген, не в силах были сдержать "моряков". К середине первого тайма Устимчик вывел украинскую команду вперед, а за четверть часа до окончания поединка Шепель забил третий мяч. Кстати, для него игра против "Динамо" была принципиальной, так как до возвращения в Одессу он выступал в его составе. Лишь незадолго до финального свистка москвичи сократили счет до 2:3.

Поймавший кураж "Черноморец" сумел взять верх и в игре с "Локомотивом", в составе которого были выступавший когда-то в "Черноморце" Александр Аверьянов и будущий главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев. Вновь, как и в предыдущем поединке с динамовцами, одесситы "отгрузили" в ворота соперника три мяча. Правда, не пропустив в свои ни одного. Что интересно: один из голов записал на свой счет нападающий Виталий Шевченко, который через три с половиной года на долгие одиннадцать лет связал свою судьбу с "Локомотивом" - сначала в роли игрока, а затем начальника команды.

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ МОЛДАВАНКИ И ПЕРЕСЫПИ

После "снятия скальпов" в играх с динамовцами и железнодорожниками футбольная Одесса с удовольствием смаковала факт восхождения "Черноморца" на второе место. Поклонники "моряков", глядя на турнирную таблицу, не могли нарадоваться. А когда в следующем, 14-м туре, в ставшем центральным матчем в Одессе был уложен на лопатки (4:0) очередной московский соперник – ЦСКА (снова отличились те же Шевченко и Шепель, первый из которых забивал в матче дважды), позитивные эмоции на Молдаванке и Пересыпи, Слободке и Черемушках, жилмассивах Таирова и Котовского просто зашкаливали!

После поединка с армейцами у одесской команды был лучший в высшей лиге показатель результативности – 23 гола (у ташкентского "Пахтакора" - 21, у киевского "Динамо" - 20 – прим. авт.), а разница забитых и пропущенных мячей была +13! По многим показателям в разгар сезона-1978 "Черноморец" рассматривался как претендент на ряд призов, учрежденных разными редакциями и организациями.

ОХ, УЖ ЭТОТ НАЛБАНДЯН!

Увы, мечты болельщиков "моряков" об одном из комплектов медалей в разгар осени стали не такими уж радужными. "Черноморец" постепенно сбавил обороты, потеряв несколько важных очков.

- У нас наметился спад, во время которого в играх второго круга с московскими командами довольствовались лишь двумя ничьими, - рассказывает Юрий Роменский. – Оба тех "ничейных" матча – в Москве против "Спартака" и "Торпедо" (в них сыграли 1:1 и 2:2 соответственно) хорошо врезались в память. Не только потому, что они оказались сверхлимитными. В обоих не обошлось без интересных эпизодов. Как сейчас помню: матч со "Спартаком" мы играли на стадионе "Локомотив", а судил бакинский арбитр Азим-Заде, которого я хорошо знал по азербайджанскому периоду моей карьеры. При счете 1:0 в пользу "Черноморца" он нас явно "прихватил" и я ему выговаривал на азербайджанском языке, который хорошо знаю. На следующий день с Азим-Заде случайно встретились в Федерации футбола СССР, куда мне нужно было заглянуть по делам сборной. Я ему уже на русском говорю: "У тебя есть совесть?! Ты придумал штрафной, после которого нам забили". На что он мне ответил: "Юрий, мне нужен был один балл, чтобы получить всесоюзную категорию". Так вот, на протяжении второго тайма поединка со "Спартаком" я вынужден был кричать партнерам по команде, чтобы в нашей штрафной площади не трогали его игроков – чтобы пенальти судья не "поставил". Москвичам все же удалось ответить голом, но с игры. А в матче с "Торпедо" нас тоже прилично "душили" - вы же знаете, как раньше судили! Ереванский рефери Налбандян назначил три пенальти, из которых два в наши ворота. Но у хозяев ничего не получилось: оба удара с "точки" я поймал – сначала от Васильева, а затем и Ванюшкина. Мы долгое время вели в счете 2:1, и лишь ближе к концу игры "Торпедо" сумело уйти от поражения.

Матч "Черноморец" - "Торпедо". С мячом – одессит Владимир Нечаев

МЕТКАЯ ФРАЗА СОБОРКИ

Несмотря на чувство нереализованности, которое присутствовало в "Черноморце" по окончании завершенного на 7-м месте чемпионата, событий со знаком "плюс" все же хватало. Один из заядлых поклонников "моряков", заглянув на знаменитую Соборку (место, где на протяжении многих десятилетий для обсуждения новостей собирались болельщики) после первого круга сезона-1978, с воодушевлением произнес: "Поставить на колени всю футбольную Москву удается далеко не каждому! Это надо уметь". И в самом деле: больше ни одной команде высшей лиги не удалось набрать максимум очков - 10 во встречах со всеми пятью представителями Москвы в первой половине чемпионата. Даже призерам! Ставшее в том году чемпионом тбилисское "Динамо" взяло 7 очков, а обладатели серебра и бронзы киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" - по 5.

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