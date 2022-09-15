Москва угрожает США "адекватной реакцией" на поставки Украине ракет большей дальности
Вспомнили о красной черте
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Министерство иностранных дел россии сделало резкое заявление в адрес Соединенных Штатов Америки, где рассматривают возможность передачи Украине ракет с радиусом действия до 300 километров.
"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственно стороной конфликта. россия оставляет за собой право адекватно отреагировать [на это решение])", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Отметим, что Украина давно просит США предоставить ракеты ATACMS, поражающие цели на расстоянии до 300 километров. Одной из главных целей ВСУ является Крымский мост, по которому россияне перебрасывают большое количество войск для оккупации Украины.
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