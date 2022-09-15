Европейский парламент одобрил пакет помощи Украине в размере 5 миллиардов евро
Решение поддержали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Европейский парламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине стоимостью 5 млрд евро. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Европейский парламент только дал зеленый свет на 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. За – 534, против – 30, воздержались – 26", – как сообщил журналист в своем Твиттере.
5-миллиардная помощь является частью пакета в 9 миллиардов евро, который в ЕС захотели предоставить Украине еще в мае. Киеву планируют дать деньги в кредит со сроком погашения через 25 лет и практически без процентов. Однако страны ЕС до сих пор не могли договориться, как именно финансировать эту помощь, поэтому до сих пор Украине выделили всего 1 миллиард евро.
the European Parliament just green lighted 5 billion euro in macro-financial assistance to #Ukraine. 534 for, 30 against, 26 abstentions. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 15, 2022
Напомним, ранее мы сообщали, что глава Еврокомиссии приехала в Киев с предложениями доступа к еврорынку и свободной зоне роуминга.
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