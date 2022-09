Европейский парламент одобрил пакет помощи Украине в размере 5 миллиардов евро

Европейский парламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине стоимостью 5 млрд евро. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

5-миллиардная помощь является частью пакета в 9 миллиардов евро, который в ЕС захотели предоставить Украине еще в мае. Киеву планируют дать деньги в кредит со сроком погашения через 25 лет и практически без процентов. Однако страны ЕС до сих пор не могли договориться, как именно финансировать эту помощь, поэтому до сих пор Украине выделили всего 1 миллиард евро.

the European Parliament just green lighted 5 billion euro in macro-financial assistance to #Ukraine. 534 for, 30 against, 26 abstentions. #Russia