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Европейский парламент одобрил пакет помощи Украине в размере 5 миллиардов евро

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Европейский парламент одобрил пакет помощи Украине в размере 5 миллиардов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский парламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине стоимостью 5 млрд евро. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент только дал зеленый свет на 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. За – 534, против – 30, воздержались – 26", – как сообщил журналист в своем Твиттере.

5-миллиардная помощь является частью пакета в 9 миллиардов евро, который в ЕС захотели предоставить Украине еще в мае. Киеву планируют дать деньги в кредит со сроком погашения через 25 лет и практически без процентов. Однако страны ЕС до сих пор не могли договориться, как именно финансировать эту помощь, поэтому до сих пор Украине выделили всего 1 миллиард евро.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Еврокомиссии приехала в Киев с предложениями доступа к еврорынку и свободной зоне роуминга.

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В статье: война с Россией ЕС Европейский союз
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