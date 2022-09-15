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ATACMS, дроны и танки. Лидер республиканцев в Сенате призвал передать Украине больше оружия

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ATACMS, дроны и танки. Лидер республиканцев в Сенате призвал передать Украине больше оружия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер Республиканской партии США Митч МакКоннелл призвал предоставить Украине больше оружия, чтобы страна имела преимущество над российской армией на поле боя. По его словам, ВСУ необходимы беспилотники, танки, а также тактическая ракетная система ATACMS, имеющая дальность около 300 км.

Об этом МакКоннелл заявил во время своего выступления в Сенате в среду, 14 сентября. Он подчеркнул, что ВСУ быстро освоили HIMARS, Javelin и Stinger. Митч подчеркнул, что украинские войска "творят чудеса" с западным оборудованием.

"Украинцам нужно больше оружия. Им нужно начать получать его быстрее, а также им нужны новые возможности, такие как ракеты дальнего действия ATACMS, большие дроны и танки. Западная Европа должна ускорить и увеличить объем своего вклада в помощь Украине, а США – расширить возможности производства критически важных боеприпасов и систем".

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В статье: война с Россией
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Источник:
c-span.org

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