ATACMS, дроны и танки. Лидер республиканцев в Сенате призвал передать Украине больше оружия
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Лидер Республиканской партии США Митч МакКоннелл призвал предоставить Украине больше оружия, чтобы страна имела преимущество над российской армией на поле боя. По его словам, ВСУ необходимы беспилотники, танки, а также тактическая ракетная система ATACMS, имеющая дальность около 300 км.
Об этом МакКоннелл заявил во время своего выступления в Сенате в среду, 14 сентября. Он подчеркнул, что ВСУ быстро освоили HIMARS, Javelin и Stinger. Митч подчеркнул, что украинские войска "творят чудеса" с западным оборудованием.
"Украинцам нужно больше оружия. Им нужно начать получать его быстрее, а также им нужны новые возможности, такие как ракеты дальнего действия ATACMS, большие дроны и танки. Западная Европа должна ускорить и увеличить объем своего вклада в помощь Украине, а США – расширить возможности производства критически важных боеприпасов и систем".
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