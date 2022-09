Куртуа лайкнул ВИДЕО, как в Англии кипер отразил пенальти и три добивания подряд

Вряд ли кто-то бы обратил внимание на матч "Бат Сити" против "Уэймута" в Национальной лиге Юг (шестой уровень футбольной иерархии в Англии), если бы не эпизод, который произошел уже в компенсированное арбитром время.

"Бат", побеждая 2:1, получил право на пенальти. Но 23-летний голкипер "Уэймута" Райан Сэндфорд сначала отразил удар Кука с отметки, а затем смог заблокировать еще три добивания от хозяев! Впрочем, такой подвиг не помог его команде – "Уэймут" все же проиграл и остался на последнем месте. К слову, видео эпизод лайкнул голкипер "Реала" Тибо Куртуа.





An incredible sequence of events as @theterras' on loan @MillwallFC 'keeper Ryan Sandford saved Cody Cooke's injury time penalty then thwarted a barrage of point-blank efforts from the Romans in a frantic ending to Tuesday night's win



