Куртуа лайкнул ВИДЕО, как в Англии кипер отразил пенальти и три добивания подряд
Фантастический сейв
Вряд ли кто-то бы обратил внимание на матч "Бат Сити" против "Уэймута" в Национальной лиге Юг (шестой уровень футбольной иерархии в Англии), если бы не эпизод, который произошел уже в компенсированное арбитром время.
"Бат", побеждая 2:1, получил право на пенальти. Но 23-летний голкипер "Уэймута" Райан Сэндфорд сначала отразил удар Кука с отметки, а затем смог заблокировать еще три добивания от хозяев! Впрочем, такой подвиг не помог его команде – "Уэймут" все же проиграл и остался на последнем месте. К слову, видео эпизод лайкнул голкипер "Реала" Тибо Куртуа.
— Bath City FC (@BathCity_FC) September 14, 2022
An incredible sequence of events as @theterras' on loan @MillwallFC 'keeper Ryan Sandford saved Cody Cooke's injury time penalty then thwarted a barrage of point-blank efforts from the Romans in a frantic ending to Tuesday night's win
#Romans pic.twitter.com/OibHHmwknK
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