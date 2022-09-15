Украинские хакеры взломали сайт ОДКБ
ОДКБ настолько никудышная организация, что не способна защитить даже свой собственный сайт
фото из свободных источников
Ответственность за взлом сайта Организации Договора о коллективной безопасности взяли на себя сразу несколько кибергрупп.
Об этом сообщает Telegram-канал RUH8.
Первые сообщения о том, что официальный сайт ОДКБ не работает, поступили еще 13 сентября. Однако даже через два дня он остается недоступным.
"Россия всегда предает своих союзников. Всегда. Обещания российского руководства не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Вчера Армения обратилась в Организацию Договора о Коллективной Безопасности с просьбой о помощи, но результат был известен заранее — Россия, которая сейчас терпит поражение в Украине, не придет. У вас дыра в коллективной безопасности. "ОДКБ" настолько никудышная организация, что не способна защитить даже свой собственный сайт", - говорится в сообщении.
Ответственность за эту атаку взяли на себя кибердвижения CAS, UCA и DF, известные своей борьбой против кремлевского режима.
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