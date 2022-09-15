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Украинские хакеры взломали сайт ОДКБ

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ОДКБ настолько никудышная организация, что не способна защитить даже свой собственный сайт

Украинские хакеры взломали сайт ОДКБ

фото из свободных источников

Новина українською

Ответственность за взлом сайта Организации Договора о коллективной безопасности взяли на себя сразу несколько кибергрупп.

Об этом сообщает Telegram-канал RUH8.

Первые сообщения о том, что официальный сайт ОДКБ не работает, поступили еще 13 сентября. Однако даже через два дня он остается недоступным.

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"Россия всегда предает своих союзников. Всегда. Обещания российского руководства не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Вчера Армения обратилась в Организацию Договора о Коллективной Безопасности с просьбой о помощи, но результат был известен заранее — Россия, которая сейчас терпит поражение в Украине, не придет. У вас дыра в коллективной безопасности. "ОДКБ" настолько никудышная организация, что не способна защитить даже свой собственный сайт", - говорится в сообщении.

Ответственность за эту атаку взяли на себя кибердвижения CAS, UCA и DF, известные своей борьбой против кремлевского режима.

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В статье: война с Россией
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