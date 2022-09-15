Польский президент Дуда считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России
По его словам, Польша должна это сделать
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна требовать репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, не только от Германии, но и России.
Об этом сообщает Wprost.
"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, позже к этой войне присоединилась Россия, поэтому я считаю, что мы также должны требовать от России репараций", — сказал он.
По его словам, Польша "должна это сделать".
"Я не вижу причин, почему бы нам не заниматься этим", — сказал он.
Дуда добавил, что за последние 30 лет продавая свои товары на польском рынке, особенно в то время, когда Польша еще не была членом ЕС, Германия заработала большие деньги, а также выиграла от соседства.
"Так дело не в том, что наши соседи оказывают нам большую услугу, а мы этим пользуемся. Да, они нам помогали, и мы неоднократно выражали свою благодарность, но мы тоже многое сделали", — сказал он.
Президент добавил, что "о компенсации нужно говорить серьезно".
"Больше невозможно делать вид, что ничего не произошло", — сказал он.
Напомним, что польские власти давно обвиняют СССР наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
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