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СМИ: Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России

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Присели на стакан

СМИ: Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России

фото из свободных источников

Новина українською

Президента России Владимира Путина беспокоит проблема злоупотребления алкоголем среди его "ближнего круга" и высшего руководства РФ, которая обострилась с февраля этого года.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента.

По информации двух источников, Путин начал уделять особое внимание проблеме злоупотребления алкоголем, потому что на фоне войны против Украины российские чиновники стали гораздо чаще и больше пить спиртное. В частности, президента РФ особо тревожит состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", - сказал один из истчоников.

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По словам одного из собеседников издания, основная причина "стресса" – ущерб, нанесенный России из-за вторжения в Украину, в том числе санкциями: "Присели (в феврале - ред.) на стакан. Кто-то втянулся".

Однако два источника утверждают, что проблемы РФ на фронте не влияют на отношение чиновников к алкоголю, так как "у них там свои проблемы и своя война".

Президент РФ, по информация "Медузы", начал беспокоится о злоупотреблении алкоголем, поскольку среди высших российских руководителей и чиновничества "стала страдать дисциплина": "Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика".

По мнению источников издания, Путин пока не собирается увольнять провинившихся.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2022 в 17:43
Это потому, что в трезвом состоянии такую бойню никто бы не устроил.
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