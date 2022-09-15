СМИ: Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России
Присели на стакан
фото из свободных источников
Президента России Владимира Путина беспокоит проблема злоупотребления алкоголем среди его "ближнего круга" и высшего руководства РФ, которая обострилась с февраля этого года.
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента.
По информации двух источников, Путин начал уделять особое внимание проблеме злоупотребления алкоголем, потому что на фоне войны против Украины российские чиновники стали гораздо чаще и больше пить спиртное. В частности, президента РФ особо тревожит состояние "некоторых людей из его ближнего круга".
"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", - сказал один из истчоников.
По словам одного из собеседников издания, основная причина "стресса" – ущерб, нанесенный России из-за вторжения в Украину, в том числе санкциями: "Присели (в феврале - ред.) на стакан. Кто-то втянулся".
Однако два источника утверждают, что проблемы РФ на фронте не влияют на отношение чиновников к алкоголю, так как "у них там свои проблемы и своя война".
Президент РФ, по информация "Медузы", начал беспокоится о злоупотреблении алкоголем, поскольку среди высших российских руководителей и чиновничества "стала страдать дисциплина": "Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика".
По мнению источников издания, Путин пока не собирается увольнять провинившихся.
Популярное сейчас
- Златан одобряет. ВИДЕО, как Холанд забил акробатическим ударом в ворота Боруссии
- Аполлон - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 15 сентября 2022
- Динамо - АЕК (Ларнака). Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.09.2022
- Во многих областях Украины пропала электроэнергия
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 21:55 Украинские Шольц 1,5 часа говорил с путиным - призывал вывести войска из Украина
- 17:20 Украинские В Кремле прокомментировали критическую реакцию соцсетей на наступление Украины на Харьковщине
- 20:54 Украинские "Тотальная капитуляция Украины": Медведев истерит после отказа Зеленского вести переговоры с рф