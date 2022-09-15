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На россии перестали признавать паспорта жителей оккупированного Донбасса

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Господствует мнение, что РФ сдает интересы "республик"

На россии перестали признавать паспорта жителей оккупированного Донбасса

Новина українською

Россия перестала признавать собственные паспорта, выданные на территории ОРДЛО, их владельцев не пропускают через границу.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Господствует мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", - говорится в сообщении.

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Также, по данным ГУР, среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 1 декабря должен завершиться один из этапов "спецоперации".

"После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов", - добавляют в разведке.

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В статье: война с Россией
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