В Купянске освобождены пять подростков, которых оккупанты держали в подвале
Оккупанты забирали на подвал даже детей
dpsu.gov.ua
Пограничники в составе Сил обороны освобождают от оккупантов не только территорию Харьковщины, но и местных жителей, незаконно удерживаемых российскими захватчиками.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, во время выполнения задач в Купянске пограничники по информации местных жителей обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, закрытых рашистами в одном из подвальных помещений.
"Как выяснилось, к моменту освобождения четверо девушек и парень, находились в подвале уже 7 дней. Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, оказались студентами учебного заведения - будущими медиками. Освобожденные девушки и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале. Благодарности подростков не было предела. Трудно представить, что могло случиться с детьми, если бы Силы обороны Украины не деоккупировали эту территорию", - говорится в сообщении.
В настоящее время с освобожденными девушками и парнем работают сотрудники компетентных правоохранительных органов, а пограничники, в Составе Сил обороны, продолжают защищать Украину от российских захватчиков.
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