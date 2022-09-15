Россияне третий раз за сутки атаковали ракетами Кривой Рог
Оккупанты продолжают обстреливать родной город президента Украины
фото из соцсетей
Ближе к вечеру среды, 15 сентября, по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через некоторое время поступило сообщение о ракетной атаке.
Стало известно о взрывах в Кривом Роге.
Информацию о ракетном ударе по Кривому Рогу подтвердил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул в Телеграм.
Берегите себя и оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, - предупредил Вилкул.
Отметим, что это уже третий за сутки ракетный удар россиян по Кривому Рогу.
Так вчера, 14 сентября, в Кривой Рог прилетели предварительно
Россияне направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения города.
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