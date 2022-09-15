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Россияне третий раз за сутки атаковали ракетами Кривой Рог

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(1 голосов)

Оккупанты продолжают обстреливать родной город президента Украины

Россияне третий раз за сутки атаковали ракетами Кривой Рог

фото из соцсетей

Новина українською

Ближе к вечеру среды, 15 сентября, по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через некоторое время поступило сообщение о ракетной атаке.

Стало известно о взрывах в Кривом Роге.

Информацию о ракетном ударе по Кривому Рогу подтвердил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул в Телеграм.

Берегите себя и оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, - предупредил Вилкул.

Отметим, что это уже третий за сутки ракетный удар россиян по Кривому Рогу.

Так вчера, 14 сентября, в Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения таким образом РФ хотела создать ЧС.

Россияне направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения города.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2022 в 17:41
Собаки геть сказились.
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