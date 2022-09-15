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Россияне ударили ракетами по инфраструктурным объектам в Петровской громаде Кировоградщины

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Место базирования Ингульца

Россияне ударили ракетами по инфраструктурным объектам в Петровской громаде Кировоградщины

россми

Новина українською

Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Петровской громады Кировоградской области (родина "Ингульца").

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

"На территории Петровской громады зафиксированы прилеты вражеских ракет.

Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты", - говорится всообщание.

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Райкович добавил, что одну из ракет сбила ПВО.

Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена ​​воздушная тревога.

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В статье: война с Россией
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