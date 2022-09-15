Россияне ударили ракетами по инфраструктурным объектам в Петровской громаде Кировоградщины
Место базирования Ингульца
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Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Петровской громады Кировоградской области (родина "Ингульца").
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.
"На территории Петровской громады зафиксированы прилеты вражеских ракет.
Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты", - говорится всообщание.
Райкович добавил, что одну из ракет сбила ПВО.
Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. Во время взрывов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.
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