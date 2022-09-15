В Германии нашли/придумали еще одну причину не поставлять Украине танки Leopard
Говорят, что очень долго учиться
Getty Images / Global Images Ukraine
В Германии назвали еще одну причину не поставлять Украине танки.
По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.
Об этом сообщает Bild.
По словам политика, немецкое правительство единодушно в том, что по состоянию на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут. Он объяснил, что подготовка на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на этом этапе войны.
По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.
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