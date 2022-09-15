  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Германии нашли/придумали еще одну причину не поставлять Украине танки Leopard
В тренде

В Германии нашли/придумали еще одну причину не поставлять Украине танки Leopard

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Говорят, что очень долго учиться

В Германии нашли/придумали еще одну причину не поставлять Украине танки Leopard

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Германии назвали еще одну причину не поставлять Украине танки.

По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

Об этом сообщает Bild.

По словам политика, немецкое правительство единодушно в том, что по состоянию на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут. Он объяснил, что подготовка на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на этом этапе войны.

Читайте также"Ситуация напряженная, но полностью контролируемая". Залужный провел телефонный разговор с генералами США

По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
15.09.2022 в 23:04
Поц.и.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде