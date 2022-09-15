Официально: в Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
Только этого нам не хватало
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15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни", - говорится в сообщении.
Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая.
По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.
"Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", - говорят в Минздраве.
Как сообщалось, в Украине, вероятно, выявят случаи заражения оспой обезьян. Однако в Министерстве здравоохранения уверены, что эпидемиологической вспышки не будет.
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