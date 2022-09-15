В Белгородской области горит пограничный КПП. Власти обвиняют в обстрелах Украину
Странные вещи происходят в БНР
фото из свободных источников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возле КПП "Нехотеевка" на границе с Украиной возник пожар, получил повреждения таможенный терминал.
Об этом Гладков написал в Telegram.
"Продолжается обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место", - сообщил Гладков.
Позже он добавил, что в ходе проверки было установлено, что в результате чрезвычайной ситуации получил повреждения таможенный терминал. В подтверждение своих слов он выложил фото.
Губернатор утверждает, что чрезвычайная ситуация возникла в результате обстрелов со стороны Украины.
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