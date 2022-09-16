Историческая победа Днепра-1, неудача Динамо, составы на Лигу наций. Главные новости за 15 сентября 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 15 сентября

После двух матчей Лиги Европы киевское “Динамо” занимает последнее место в группе B, не набрав ни одного очка. Во втором туре команда Мирчи Луческу проиграла команде “АЕК” из Кипра. Гости вышли вперед на восьмой минуте после гола со штрафного, и “Динамо” смогло ответить лишь одним голом Буяльского, который был отменен из-за офсайда. 0:1. В параллельном матче группы B “Ренн” сыграл вничью с “Фенербахче” (2:2).

Как и “Динамо”, “Днепр-1” играл против кипрского клуба, но в отличие от киевлян смог добыть победу, взяв три очка в выездной игре с “Аполлоном” (3:1). Все свои голы “Днепр-1” забил в первом тайме – сначала Рубчинский воспользовался пасом Довбика, а затем 25-летний форвард сам забил два гола. Киприоты отыграли один мяч после перерыва. Для СК “Днепр-1” это была первая еврокубковая победа в его истории.

Полузащитник “Динамо” Николай Шапаренко, у которого был диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава после матча с “Фенербахче”, перенес операцию. Она была проведена в Барселоне и прошла успешно. По предварительным прогнозам, Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.

Франция, Англия, Германия и Португалия объявили составы на матчи Лиги наций

Во второй половине сентября возвращаются матчи национальных сборных и ряд команды объявили составы на предстоящие матчи. Дидье Дешам вернул в сборную Франции Жиру и Дембеле, дебютные вызовы получили такие футболисты Бенуа Бадиашиле (“Монако”), Юссуф Фофана (“Монако”) и Ранжаль Коло Муани (“Айнтрахт”). В составе Германии примечательно появление центрбека “Саутгемптона” Армель Белла-Кочапа, Фернанду Сантуш продолжает вызывать в Португалию Криштиану Роналду, а Гарет Саутгейт добавил в свой список форварда “Брентфорда” Айвена Тоуни и вызвал после продолжительной паузы защитника “Тоттенхэма” Эрика Дайера.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей пятого тура VBET Лиги. Тур начнется в пятницу 30 сентября игрой “Вереса” с “Рухом”. “Шахтер” против “Металлиста” сыграет в субботу в 17:00, а киевское “Динамо” свой матч с “Минаем” проведет в воскресенье в 13:00.