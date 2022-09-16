За сутки на юге ВСУ уничтожили более 70 россиян и около 30 единиц техники оккупантов
Орки, еще раз говорим, бегите обратно в оркостан
Генштаб ВСУ
По всей линии столкновения продолжаются бои, но приоритетными остаются тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям на линии столкновения, так и по тыловым районам.
Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по захватчикам, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач. Нашими подразделениями нанесены удары по: составу БК в Бериславском районе; по Каховскому мосту (ГЭС); по 5 понтонным переправам.
Кроме живой силы вражеская армия потеряла: 5 танков; 14 единиц другой автомобильной бронетехники; реактивную систему залпового огня "Град"; самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С"; самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"; зенитную самоходную установку "Шилка"; 2 гаубицы "Мста-Б"; 2 миномета калибром 120 мм.
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