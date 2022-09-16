Джо Байден одобрил еще один пакет военной помощи для Украины. На 600 млн. долларов
В него войдут преимущественно боеприпасы и снаряды для артиллерии
Getty Images / Global Images Ukraine
США выделяют Украине еще $600 млн. военной помощи.
Данное распоряжение подписал президент страны Джо Бойден, сообщает сайт Белого дома.
В пакет войдут боеприпасы к ракетным системам HIMARS, системы ночного видения, оборудованию для разминирования, 105 мм и 155 мм артиллерийские снаряды и другое оборудование.
Если точнее:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 36000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов (Excalibur);
- четыре контрартиллерийских радара;
- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
- системы противодействия беспилотникам;
- оборудование для разминирования;
- противопехотные мины Claymore;
- другие боеприпасы и оборудование;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- устройства ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.
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Источник:Білий дім
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