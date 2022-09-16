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Джо Байден одобрил еще один пакет военной помощи для Украины. На 600 млн. долларов

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В него войдут преимущественно боеприпасы и снаряды для артиллерии

Джо Байден одобрил еще один пакет военной помощи для Украины. На 600 млн. долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

США выделяют Украине еще $600 млн. военной помощи.

Данное распоряжение подписал президент страны Джо Бойден, сообщает сайт Белого дома.

В пакет войдут боеприпасы к ракетным системам HIMARS, системы ночного видения, оборудованию для разминирования, 105 мм и 155 мм артиллерийские снаряды и другое оборудование.

Если точнее:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 36000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов (Excalibur);
  • четыре контрартиллерийских радара;
  • четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • системы противодействия беспилотникам;
  • оборудование для разминирования;
  • противопехотные мины Claymore;
  • другие боеприпасы и оборудование;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • устройства ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.
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В статье: война с Россией
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Источник:
Білий дім

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