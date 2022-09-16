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Второй сбитый иранский БПЛА. Ночью россияне обстреляли Харьков, Николаевщину и Днепропетровщину

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Нелюди беснуются

Второй сбитый иранский БПЛА. Ночью россияне обстреляли Харьков, Николаевщину и Днепропетровщину

Резниченко Телеграм-канал

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В Харькове был зафиксирован прилет в Слободском районе рядом с жилым домом. По предварительной информации, горел автомобиль возле дома, пострадали коммуникации. Пострадавших четверо – двое взрослых и двое детей. Легкие порезы от разбившегося стекла, от госпитализации все отказались. Также ранним утром зафиксирован обстрел Киевского района, к счастью, без пострадавших.

За ночь было зафиксированы шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем громадам. Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 снарядов. Ранена 57-летняя женщина. В городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. Обстрелы вызвали четыре пожара. Пламя огнеборцы уже укротили. В Красногригорьевской громаде изуродованы 3 многоэтажки и магазин. Люди невредимы. В Марганецкой и Зеленодольской громадах обошлось без пострадавших.

Также россияне применили в Днепропетровской области иранский беспилотник, во время атаки Никополя. Обломки Shahed-136 (русская маркировка – Герань-2) были обнаружены после удара 15 сентября. На фото можно увидеть двигатель Mado M550, обычно остающийся невредимым после взрыва. Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. ВСУ сбили Shahed-136 в Купянске.

Ночью, 16 сентября, около 01:35 и 03:00, было обстреляно пгт Березнеговатое Николаевской области. В результате чего частично разрушено складское помещение фермерского хозяйства. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Пострадавших нет.

Между тем, стало известно, что водоснабжение в Кривом Роге стабилизировано. В городе продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов по гидротехническим сооружениям, но ситуация контролируется, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов Александр Вилкул Николай Лукашук Валентин Резниченко Игорь Терехов
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