Перевалили за 54 тысячи. Генштаб опубликовал потери россиян за 15 сентября, ВСУ сбили вертолет Ка-52
Горить і палає техніка ворожа
ОК Південь
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54050 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2199 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1302 (+7) ед,
- РСЗО – 312 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 168 (+1) ед,
- самолетов – 250 (+0) ед,
- вертолетов – 216 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 233 (+0),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3550 (+28) ед,
- специальная техника – 121 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Запрыгнули на проходное место. Турнирная таблица группы Лиги конференций с участием Днепра-1
- Динамо – АЕК. 0:1. Киевляне пропускают быстрый гол со штрафного – Видео
- Первая. Историческая. Аполлон – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча
- "Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки..."- очередной перехват разговора оккупантов
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти