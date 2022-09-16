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Перевалили за 54 тысячи. Генштаб опубликовал потери россиян за 15 сентября, ВСУ сбили вертолет Ка-52

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(2 голосов)

Горить і палає техніка ворожа

Перевалили за 54 тысячи. Генштаб опубликовал потери россиян за 15 сентября, ВСУ сбили вертолет Ка-52

ОК Південь

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 54050 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2199 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1302 (+7) ед,
  • РСЗО – 312 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 168 (+1) ед,
  • самолетов – 250 (+0) ед,
  • вертолетов – 216 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 233 (+0),
  • корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3550 (+28) ед,
  • специальная техника – 121 (+1).
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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