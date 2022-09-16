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В Белгородской области рф целый город остался без света, россияне заявили о прилете 20 ракет и погибшего

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Сами себя, старая тактика

В Белгородской области рф целый город остался без света, россияне заявили о прилете 20 ракет и погибшего

Фото из свободных источников

Новина українською

российский город Валуйки Белгородской области, а также близлежащие деревни в ночь на 16 сентября остались без света. россияне заявили, что по городу якобы прилетело около 20 ракет и обвинили в этом Вооруженные Силы Украины.

С большой вероятностью, оккупанты снова обстреляли сами себя по старой тактике. Как сообщили на местных каналах в Telegram, якобы повреждена подстанция 330 кВ "Валуйки", после чего было нарушено электроснабжение города.

В то же время губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что якобы сработало ПВО, однако "есть разрушение на земле". Оккупант даже сказал, что есть пострадавшие среди местных и возгорание восьми частных домов и трех машин. Вскоре он уточнил, что в Валуйках погиб один мирный житель. Правда, как говорят пропагандисты, персонал станции не пострадал.

На обнародованных в сети видео отчетливо видно, что ракета идет максимально низко, ее можно легко заметить из окон, слышны характерные звуки и видна тенденция "отлет – прилет", буквально за считанные секунды. Очевидно, что ракета была запущена по такой траектории намеренно.

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В статье: война с Россией
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