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Омбудсмен показал пыточную в подвале в Изюме, где россияне выбивали показания о шпионаже на ВСУ

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Омбудсмен показал пыточную в подвале в Изюме, где россияне выбивали показания о шпионаже на ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец показал пыточную орков в Изюме Харьковской области. Ее обустроили в подвале. Этим роликом уполномоченный по правам человека в Украине поделился в своем Telegram-канале.

На фрагменте можно увидеть узкое подвальное помещение с линолеумом на полу. По словам Лубинца, захватчики использовали такое напольное покрытие, чтобы легко смывать следы крови после пыток. В пыточной был стол, за которым сидел российский военный и стенографировал допрос.

"У нас есть показания многих людей, которые именно здесь проводили допросы. Здесь сидел представитель россии, записывал, а другие выбивали показания о шпионаже на ВСУ".

Напомним, накануне стало известно о том, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел человек. Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал массовые захоронения людей в Изюме. Сегодня, 16 сентября, в Изюме будут журналисты – украинские и международные.

Лубинец также опубликовал детали пыток от пострадавших жителей: россияне применяли против мирных украинцев электрический ток, били битой по головам и резали ножами.

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В статье: война с Россией Дмитрий Лубинец
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