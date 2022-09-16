Над Херсонской областью ВСУ уничтожили очередной российский штурмовик Су-25

Воины зенитчики Украины продолжают уничтожать российские самолеты в украинском небе. Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

Так, 16 сентября, около 08.30 по киевскому времени, в небе над Херсонщиной воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25.

"Единственное место, куда должны лететь оккупанты, – это в ад", – отметили в командовании.

Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.