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Генштаб ВСУ: В течение последних суток в зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы врага

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Информация с фронта по состоянию на шесть утра пятницы, 16-го сентября

Генштаб ВСУ: В течение последних суток в зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы врага

фото - фейсбук

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Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по самым горячим направлениям фронта – по состоянию на шесть утра пятницы, шестнадцатого сентября. Как говорится в сообщении, Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны. Потери врага уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника.

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В статье: война с Россией
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