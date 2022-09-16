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В центре Херсона – взрывы, росСМИ пишут об ударе по "администрации" во время совещания

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(1 голосов)

Не меньше 5 ракет?

В центре Херсона – взрывы, росСМИ пишут об ударе по "администрации" во время совещания

риа т.н. новости

Новина українською

В центре оккупированного Херсона в пятницу, 16 сентября, прогремели взрывы, российские СМИ, в частности "риа новости", сообщают о ракетном ударе по "администрации" города. Также о взрывах написало украинское "Суспільне".

"Суспільне" сообщает, что в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда виден столб дыма. Местные сообщают, что прилет был в здание апелляционного суда, где оккупанты имели комендатуру.

Пока сообщается, что рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет. Не исключено, что ракеты попали и по зданию ОГА. Видео с клубами дыма показывают как местные жители в социальных сетях, так и российские военные пропагандисты под видом СМИ страны-оккупанта.

Предварительно удар по администрации Херсонской области был нанесен, когда там приходило совещание глав администраций и округов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
16.09.2022 в 13:09
"Курять багато"
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