В т. н. "орган гос. власти": россми сообщили о прилете в оккупированном Луганске и смерти генпрокурора

У здания "генпрокуратуры ЛНР" в центре Луганска произошел взрыв.

Пропагандисты уже сообщают о жертвах, однако подробной информации пока нет. Генеральный прокурор "ЛНР" погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, как сообщают рашистские СМИ. Также погибла и его заместительница.

Напомним, в центре оккупированного Херсона в пятницу, 16 сентября, прогремели взрывы, российские СМИ, в частности "риа новости" сообщают о ракетном ударе по "администрации" города. "Суспільне" сообщает, что в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда виден столб дыма.