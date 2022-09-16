В т. н. "орган гос. власти": россми сообщили о прилете в оккупированном Луганске и смерти генпрокурора
Вслед за Херсоном
россми
У здания "генпрокуратуры ЛНР" в центре Луганска произошел взрыв.
Пропагандисты уже сообщают о жертвах, однако подробной информации пока нет. Генеральный прокурор "ЛНР" погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, как сообщают рашистские СМИ. Также погибла и его заместительница.
Напомним, в центре оккупированного Херсона в пятницу, 16 сентября, прогремели взрывы, российские СМИ, в частности "риа новости" сообщают о ракетном ударе по "администрации" города. "Суспільне" сообщает, что в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда виден столб дыма.
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