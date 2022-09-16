россияне вновь обстреляли Кривой Рог – "спасатели делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу"

На месте предполагаемого прилета виден дым в Кривом Роге. По предварительной информации, орки вновь пытаются попасть в дамбу. Глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил:

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в социальные сети".

Напомним, ближе к вечеру в среду по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. После этой сирены россияне в третий раз за 14 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

В Синельниковском районе Днепропетровщины также был взрыв, видны задымления. В Днепре работало ПВО.