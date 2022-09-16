рф исключена из Европейской конвенции о правах человека, также Латвия ограничила россиянам въезд

россия официально перестала быть высокой договорной стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы. На рассмотрении суда находятся 17450 жалоб, направленных против рф.

В то же время правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан россии с шенгенскими визами с 19 сентября. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич.

????????⛔️С 19 сентября Латвия, по соображениям безопастности и в связи с российской агрессии, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами. Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против ???????? и убирайтесь из этой прекрасной страны! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 16, 2022

Ранее ряд членов ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них "это привилегия, а не право". Также полностью приостановлена ​​упрощенная процедура выдачи виз гражданам рф.