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рф исключена из Европейской конвенции о правах человека, также Латвия ограничила россиянам въезд

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Хроники отторжения россии миром

рф исключена из Европейской конвенции о правах человека, также Латвия ограничила россиянам въезд

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россия официально перестала быть высокой договорной стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы. На рассмотрении суда находятся 17450 жалоб, направленных против рф.

В то же время правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан россии с шенгенскими визами с 19 сентября. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич.

Ранее ряд членов ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них "это привилегия, а не право". Также полностью приостановлена ​​упрощенная процедура выдачи виз гражданам рф.

Читайте такжеСтраны Балтии и Польша закрывают свои границы для россиян с шенгенскими визами

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В статье: война с Россией Эдгарс Ринкевич
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