Супруга отвечала за т.н. "референдум". Заместитель гауляйтера Бердянска убит вместе с женой
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Заместитель так называемого "главы администрации" оккупированного Бердянска Олег Бойко убит вместе с женой Людмилой, которая возглавляла избирательную комиссию по проведению "референдума".
Об этом 16 сентября сообщили российские СМИ. По информации пропагандистов, Бойко в оккупационной администрации Бердянска занимался "вопросами жилищно-коммунального хозяйства".
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В 2020 году он баллотировался в мэры Бердянска от ныне запрещенной ОПЗЖ. Отмечается, что предатели были застрелены возле собственного гаража в микрорайоне Колония.
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Источник:t.me/interfaxonline
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