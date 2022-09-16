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Воздушные силы сбили три крылатые ракеты Искандер-К

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Над Днепропетровщиной

Воздушные силы сбили три крылатые ракеты Искандер-К

dnipr.gp.gov.ua

Новина українською

Воздушные силы отразили атаку оккупантов и уничтожили сразу три крылатые ракеты "Искандер-К" над Днепропетровской областью.

Об этом сообщили в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, украинские воины подстрелили разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".

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"16 сентября, около 14.00, на Днепропетровщине, противовоздушной обороной Воздушное командование "Восток" Воздушных Сил уничтожено три крылатых ракеты "Искандер-К" и один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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