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В Черном море выловили дырявый спасательный плот с вещами моряков крейсера Москва - ВИДЕО

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Без моряков

В Черном море выловили дырявый спасательный плот с вещами моряков крейсера Москва - ВИДЕО

dpsu.gov

Новина українською

Спасательный плот с крейсера "Москва" выловил экипаж морского торгового судна. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море. На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера", - говорится в сообщении.

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Находка была передана пограничникам.

"Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть", - рассказали пограничники

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В статье: война с Россией
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Источник:
Госпогранслужба

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
16.09.2022 в 16:51
Добрий експонат для музею :)
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