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На Одесщине снесли памятник Карлу Марксу

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Его планируют перенести в музей

На Одесщине снесли памятник Карлу Марксу

suspilne.media

Новина українською

В городе Арциз в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу, идентичный монумент в селе Холмское также планируют убрать.

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Памятник расположен перед зданием горсовета Арциза. Его планируют перенести в музей. Также планируется демонтировать идентичный монумент в селе Холмское.

Как сообщает "Суспильне", решение о демонтаже и видоизменении ряда памятников приняли на сессии Арцизского городского совета. В частности, планируют перенести на территорию храмового комплекса памятник Дмитрию Донскому и монахам Ослябя и Пересвету, а также изменить дату с "1941-1945" на "1939-1945" года и изменить подпись с "Никто не забыт ничто не забыто" на русском на "Никогда снова" на монументе погибшим воинам.

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В статье: война с Россией
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