На Одесщине снесли памятник Карлу Марксу
Его планируют перенести в музей
suspilne.media
В городе Арциз в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу, идентичный монумент в селе Холмское также планируют убрать.
Памятник расположен перед зданием горсовета Арциза. Его планируют перенести в музей. Также планируется демонтировать идентичный монумент в селе Холмское.
Как сообщает "Суспильне", решение о демонтаже и видоизменении ряда памятников приняли на сессии Арцизского городского совета. В частности, планируют перенести на территорию храмового комплекса памятник Дмитрию Донскому и монахам Ослябя и Пересвету, а также изменить дату с "1941-1945" на "1939-1945" года и изменить подпись с "Никто не забыт ничто не забыто" на русском на "Никогда снова" на монументе погибшим воинам.
Популярное сейчас
- Серьезная потеря. Зинченко пропустит сентябрьские матчи сборной из-за травмы
- Защитник Динамо: Не могу назвать причину поражения
- Луческу: Мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак
- Подразделения россиян на юге пытаются провести переговоры с ВСУ о сдаче оружия
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО