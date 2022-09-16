Зеленский о зверствах россиян Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным. ФОТО 21+
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t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме и подчеркнул, что за каждого замученного украинца будет справедливое возмездие.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия."
На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ.
Россия оставляет после себя только смерть и страдание. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого. Не убежите. Не скроетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу", - подчеркнул глава государства.
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