Президент России Владимир Путин, более известный в мире как х@йло, на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, якобы "сделает все, чтобы скорее прекратилась война", но возмущен , что Украина хочет победить военным путем.

Читайте также СМИ: Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России

Об этом Путин рассказал во время встречи с Моди.