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путин обижается, что Украина хочет победить на поле боя

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Очередной бред русского диктатора

путин обижается, что Украина хочет победить на поле боя

Новина українською

Президент России Владимир Путин, более известный в мире как х@йло, на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, якобы "сделает все, чтобы скорее прекратилась война", но возмущен , что Украина хочет победить военным путем.

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Об этом Путин рассказал во время встречи с Моди.

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее.

К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", - заявил Путин.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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