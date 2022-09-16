путин обижается, что Украина хочет победить на поле боя
Очередной бред русского диктатора
Президент России Владимир Путин, более известный в мире как х@йло, на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, якобы "сделает все, чтобы скорее прекратилась война", но возмущен , что Украина хочет победить военным путем.
Об этом Путин рассказал во время встречи с Моди.
"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее.
К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", - заявил Путин.
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