Россия разместила около границ с Украиной около 800 единиц авиации
При этом, зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага
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Россия держит возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов. Российская авиация находится на территории РФ, в Крыму и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната во время брифинга.
"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.
Около Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Враг использует истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.
Кроме того, Россия самолетам дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов. Также в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.
По словам Игната, за сутки оккупанты делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тысяч самолетовылетов.
Он добавил, что зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.
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