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Россия разместила около границ с Украиной около 800 единиц авиации

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При этом, зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага

Россия разместила около границ с Украиной около 800 единиц авиации

фото из свободных источников

Новина українською

Россия держит возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов. Российская авиация находится на территории РФ, в Крыму и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната во время брифинга.

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.

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Около Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Враг использует истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.

Кроме того, Россия самолетам дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов. Также в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

По словам Игната, за сутки оккупанты делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тысяч самолетовылетов.

Он добавил, что зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.

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В статье: война с Россией
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