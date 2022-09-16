"Флаг им в руки": путин своеобразно отреагировал на контрансупление ВСУ на Харьковщине

Президент РФ Владимир Путин после саммита ШОС в Самарканде сделал несколько заявлений по Украине. Его цитируют российские СМИ.

В частности, речь шла об ударах по инфраструктуре и в РФ, и в Украине.

"Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты. ВС РФ нанесли недавно чувствительные удары, будем считать это предупреждением", - сказал Путин.

Путин также отметил основную цель так называемой спецоперации.

"План "спецоперации" корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, основная цель - освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим", - сказал президент страны-агрессора.

О контрнаступлении ВСУ Путин отозвался скептически.

"Киевские власти же объявили контрнаступление, посмотрим, чем оно закончится. Флаг в руки", - иронизирует он.

Затронул глава РФ и тему переговоров с Украиной.

"Чтобы встреча с Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться, но они отказываются от переговоров", - отмечает Путин.

Были высказывания на тему "мы еще не начинали".

"Россия воюет в Украине не всей армией, а лишь контрактной частью", - утверждал президент РФ.