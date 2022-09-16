Зеленский согласится на транзит аммиака из россии только в обмен на украинских пленных
ООН пытается договориться о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса
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Президент Украины Владимир Зеленский поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет Киеву украинских военнопленных.
Об этом Зеленского заявил в интервью Reuters.
Зеленский отметил, что предложил эту договоренность ООН, которая хочет возобновить подачу российского аммиака в Украину, чтобы снизить глобальный дефицит удобрений.
"Я против поставок аммиака из РФ через нашу территорию. Я делал бы это только в обмен на наших пленных. Это я предлагал ООН", - сказал он.
Зеленский заявил, что сотни российских военных попали в плен во время контрнаступления Украины в Харьковской области. В то же время он сказал, что в России под стражей находиться больше наших военных, чем в Украине российских.
Напомним, ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Это должно снизить мировые цены на удобрения. В случае успеха такого соглашения, ежегодно из РФ будут отгружать 2 млн тонн аммиака, что составит около 2,4 млрд долларов.
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