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Таки договорились с Германией. Греция передаст Украине 40 советских БМП-1

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В то же время, Германия передаст Греции более современные боевые машины пехоты

Таки договорились с Германией. Греция передаст Украине 40 советских БМП-1

фото из свободных источников

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Греция передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.

Об этом сообщает министерство обороны Греции.

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никоса Панайотопулоса и министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин" – говорится в сообщении.

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В рамках схемы "кругового обмена", эта техника предоставляется в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

Греция имеет на вооружении БМП-1, ранее используемые армией Германской Демократической Республики (ГДР) и после объединения Германии были не нужны Бундесверу.

Все машины были чехословацкого производства и прошла местную модификацию.

В 1990-х годах Греция получила около 500 таких боевых машин пехоты, часть из них была передана Египту, часть - Ираку.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
17.09.2022 в 00:29
Вот зачем Греции современные Marder? У них же нет войны. Дайте их лучше Украине!
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