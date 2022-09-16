Таки договорились с Германией. Греция передаст Украине 40 советских БМП-1
В то же время, Германия передаст Греции более современные боевые машины пехоты
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Греция передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.
Об этом сообщает министерство обороны Греции.
"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никоса Панайотопулоса и министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин" – говорится в сообщении.
В рамках схемы "кругового обмена", эта техника предоставляется в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.
Греция имеет на вооружении БМП-1, ранее используемые армией Германской Демократической Республики (ГДР) и после объединения Германии были не нужны Бундесверу.
Все машины были чехословацкого производства и прошла местную модификацию.
В 1990-х годах Греция получила около 500 таких боевых машин пехоты, часть из них была передана Египту, часть - Ираку.
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