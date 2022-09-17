Зеленский: россияне повторили в Изюме то, что сделали в Буче
Международное сообщество должно отреагировать на преступления россиян в Изюме
Международное сообщество должно отреагировать на преступления россиян в Изюме Харьковской области. Захватчики повторили в городе зверства, которые совершали во время оккупации Бучи Киевской области.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном видеообращении.
"Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время в Харьковской области", - сказал он.
Президент поприветствовал подготовку ООН группы работников, которые побывают в Изюмском районе, увидят последствия действий оккупантов и смогут доложить об этом всем в системе ООН.
Зеленский также добавил, что журналистам обеспечат полный доступ к освобожденной территории Изюма и всем местам издевательства над жителями.
"Мы предоставим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - добавил он.
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