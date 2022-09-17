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Сборная без Зинченко, Реал и Милан следят за Мудриком. Главные новости за 16 сентября

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Награда для Довбика, потенциальный клуб де Дзерби, признание Холанда и Артеты - дайджест главных новостей за пятницу

Сборная без Зинченко, Реал и Милан следят за Мудриком. Главные новости за 16 сентября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 16-е сентября.

Александр Зинченко пропустит ближайшие матчи сборной

Один из ключевых исполнителей национальной сборной Украины Александр Зинченко пропустит ближайшие матчи команды. По данным сайта УАФ, хавбек получил повреждение икроножной мышцы на одной из тренировок "Арсенала", из-за чего останется вне игры на два ближайших поединка. Таким образом он пропустит оба матча против Шотландии, а также встречу с Арменией в Лиге Наций. Отметим, что сегодня часть команды Петракова собралась в Польше, где начнет подготовку. С понедельника подъедут игроки, защищающие цвета иностранных команд.

За Мудриком следит ряд европейских клубов

За одну только пятницу в команде наблюдателей за Михаилом Мудриком случилось серьезное пополнение. По данным Football Insider, серьезный интерес к украинскому вингеру проявляет британский "Ньюкасл". Также Мудрик привлек внимание скаутов мадридского "Реала", о чем передает DefensaCentral. Интересно, что против "сливочных" украинская команда сыграет в третьем и четвертом турах Лиги Чемпионов. А вот Todofichajes говорит о конкретном интересе со стороны "Милана", правда здесь все может упереться в финансовые запросы "Шахтера". Летом руководство не отпустило Михаила за 30 миллионов евро.

Роберто де Дзерби может оказаться в Англии

А вот тренер, который наигрывал Мудрика в прошлом сезоне, близок к потере статуса "безработный". Авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщает, что Роберто де Дзерби в скором времени может стать наставником английского "Брайтона". Стороны пока окончательно не закрыли переговоры, однако близки к этому. Напомним, что итальянец возглавил "Шахтер" летом 2021-го года, однако из-за начала военных действий не смог доработать свой двухлетний контракт. Предыдущим клубом Роберто был "Сассуоло", с которым он занимал восьмое место в Серии А.

Артем Довбик - игрок недели в Лиге Конференций

УЕФА и болельщики не смогли обойти стороной подвиги украинского форварда в третьем по значимости еврокубке. Вчера "Днепра-1" сумел одолеть кипрский "Аполлон" в рамках второго тура Лиги Конференций, а Довбик в этот вечер сам забил дважды, а также помог отличиться Рубчинскому. Однако Артем непросто набрал 2+1 за 90 минут, он еще и был признан лучшим футболистом второго тура в Лиге Конференций. Лишний раз говорить о том, что это первая подобная награда в истории для футболистов "Днепра-1" мы не будем. Днепряне, напомним, пока провели лишь четыре встречи за пределами Украины.

Эрлинг Холанд - лучший игрок месяца в АПЛ

Также лучших по итогам августа определила английская премьер-лига. Сенсации не случилось. Приз лучшему футболисту месяца уверенно забрал Эрлинг Холанд. Норвежец идеально дебютировал в составе "Сити", забив в девяти стартовых встречах 13 голов. Восемь из них пришлись на август. А вот самым ценным наставником был назван Микель Артета. Его "Арсенал" прошел август без потерь и пока всего раз оступился за весь чемпионат, проиграв "Манчестер Юнайтед". Правда это не мешает "канонирам" лидировать в таблице.

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