Сборная без Зинченко, Реал и Милан следят за Мудриком. Главные новости за 16 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 16-е сентября.

Один из ключевых исполнителей национальной сборной Украины Александр Зинченко пропустит ближайшие матчи команды. По данным сайта УАФ, хавбек получил повреждение икроножной мышцы на одной из тренировок "Арсенала", из-за чего останется вне игры на два ближайших поединка. Таким образом он пропустит оба матча против Шотландии, а также встречу с Арменией в Лиге Наций. Отметим, что сегодня часть команды Петракова собралась в Польше , где начнет подготовку. С понедельника подъедут игроки, защищающие цвета иностранных команд.

За одну только пятницу в команде наблюдателей за Михаилом Мудриком случилось серьезное пополнение. По данным Football Insider, серьезный интерес к украинскому вингеру проявляет британский "Ньюкасл". Также Мудрик привлек внимание скаутов мадридского "Реала" , о чем передает DefensaCentral. Интересно, что против "сливочных" украинская команда сыграет в третьем и четвертом турах Лиги Чемпионов. А вот Todofichajes говорит о конкретном интересе со стороны "Милана" , правда здесь все может упереться в финансовые запросы "Шахтера". Летом руководство не отпустило Михаила за 30 миллионов евро.

А вот тренер, который наигрывал Мудрика в прошлом сезоне, близок к потере статуса "безработный". Авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщает, что Роберто де Дзерби в скором времени может стать наставником английского "Брайтона". Стороны пока окончательно не закрыли переговоры, однако близки к этому. Напомним, что итальянец возглавил "Шахтер" летом 2021-го года, однако из-за начала военных действий не смог доработать свой двухлетний контракт. Предыдущим клубом Роберто был "Сассуоло", с которым он занимал восьмое место в Серии А.

УЕФА и болельщики не смогли обойти стороной подвиги украинского форварда в третьем по значимости еврокубке. Вчера "Днепра-1" сумел одолеть кипрский "Аполлон" в рамках второго тура Лиги Конференций, а Довбик в этот вечер сам забил дважды, а также помог отличиться Рубчинскому. Однако Артем непросто набрал 2+1 за 90 минут, он еще и был признан лучшим футболистом второго тура в Лиге Конференций. Лишний раз говорить о том, что это первая подобная награда в истории для футболистов "Днепра-1" мы не будем. Днепряне, напомним, пока провели лишь четыре встречи за пределами Украины.