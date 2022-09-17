россияне зарываются и строят оборонительные сооружения в Луганской области

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области по состоянию на утро 17 сентября.

По словам главы ОВА, российские оккупанты зарываются в Луганской области и строят оборонительные сооружения.

В свою очередь местные партизаны режут колеса автомобилям "народной милиции".

Многих коллаборантов на границе с рф не пропустили – они разместились в населенных пунктах вокруг и ждут момента, чтобы вырваться.