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россияне зарываются и строят оборонительные сооружения в Луганской области

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О ситуации на Луганщине

россияне зарываются и строят оборонительные сооружения в Луганской области

Фото: facebook.com

Новина українською

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области по состоянию на утро 17 сентября.

По словам главы ОВА, российские оккупанты зарываются в Луганской области и строят оборонительные сооружения.

В свою очередь местные партизаны режут колеса автомобилям "народной милиции".

Многих коллаборантов на границе с рф не пропустили – они разместились в населенных пунктах вокруг и ждут момента, чтобы вырваться.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
Сергій Гайдай

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